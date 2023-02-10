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'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu' ilk kez İskenderun Limanı'nda kullanıldı

Genel Haberleri

'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu' ilk kez İskenderun Limanı'nda kullanıldı Yerli ve milli olarak üretilen TCDD Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu, ilk kez İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanıldı.

'Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu' ilk kez İskenderun Limanı'nda kullanıldı

HATAY - Yerli ve milli olarak üretilen TCDD Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu, ilk kez İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanıldı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, TCDD "Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu" geçtiğimiz sene raylarla buluşturulmuştu. Dünya'da benzeri çok az bulunan ve afet vagonu olarak adlandırılan "Yangın Söndürme ve Kurtarma Vagonu", Türkiye'de çok daha ekonomik bir bütçeyle üretildi. Bu vagon ilk kez İskenderun Limanı'nda çıkan yangını söndürmek için kullanıldı. Gece gündüz tüm operasyonlarda görev alabilecek kapasitede olan vagon, aynı zamanda 50 tonluk su kapasitesine sahip ve 100 metre kadar ileriye su püskürtebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İskenderun Limanı Genel Haberler

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