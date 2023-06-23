Yangın helikopteri kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alıyor?

Ülkemizi etkisi altına alan yangın felaketlerinin ardından birçok değişik konu hakkında arama yapılmakta. Vatandaşlar yangınların çıktığı yerlerin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçakları ile ilgili araştırma yapmakta. Yangın helikopteri kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? Helikopter yangın söndürme tankı kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su kapasitesi nedir?

Fethiye, Hatay, İstanbul, Manavgat, Didim, Milas, Bodrum, Marmaris, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Kayseri'de peş peşe çıkan yangın haberlerinin ardından Türkiye'nin gündeminde yangın ve ilgili konular yer almakta. Vatandaşlar yangınların nerede olduğunun yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçakları ile ilgili soruların cevaplarını aramakta. Vatandaşların en çok merak ettiği ise "Yangın helikopteri kaç ton su alıyor? Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? Helikopter yangın söndürme tankı kaç ton su alır? Yangın söndürme helikopteri su kapasitesi nedir?" sorularının cevapları oldu detaylar haberimizde.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI KAÇ TON SU ALIR?



Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri uçağın cinsi ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

Rusya'nın yardım için gönderdiği Be 200 yangın uçakları ise saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton su taşıyabiliyor.

Yangın söndürme uçağı

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU ALIR?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tıpkı uçaklar gibi helikopterlerin kapasitesi de farklılık göstermektedir. Mİ-8 genel maksat helikopterinin kapasitesi 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ton ile 10 ton arasında aktarım yapabilmektedir. Kamov yangın helikopteri ise3,5 ton su atabilme özelliğine sahiptir. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.

Yangın söndürme helikopteri

CANADAİR CL-415 NEDİR?

Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, CL-215 temelli olup havadan yangın söndürme için özel olarak tasarlanmıştır.

CL-415 UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN MALIDIR?

CL-415 yangın söndürme uçakları Kanada yapımı uçaklardır.

CL-415 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2Yük kapasitesi: 2,900 kg

Uzunluk: 19.82 m

Kanat açıklığı: 28.6 m

Yükseklik: 8.92 m

Kanat alanı: 100.33 m²Boş ağırlık: 12,880 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,890 kg

Motor: 2 × Pratt & Whitney Canada PW123AF turbopropCL-415

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?