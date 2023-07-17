Yangın çıkan şehirler, son dakika yangınlar durdu mu araştırılıyor. Nerelerde yangın söndü ve yangın çıkan iller, ilçeler merak ediliyor. Hangi şehirlerde yangın var ve yangın çıkan şehirler gündeme geliyor. Türkiye havaların ısınmasıyla meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Peki, Yangın çıkan şehirler! Son dakika! Yangınlar durdu mu? Nerelerde yangın söndü? Yangın çıkan iller, ilçeler! Hangi şehirlerde yangın var?

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Mezitli ilçesi, Adana ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangın çıkan şehirler neresi olduğu son dakika haberleri merak ediliyor. Yangınlar durdu mu? Nerelerde yangın söndü? Yangın çıkan iller, ilçeler! Hangi şehirlerde yangın var? sorularına yanıt aranıyor. Yangın çıkan şehirler! Son dakika! Yangınlar durdu mu? Nerelerde yangın söndü? Yangın çıkan iller, ilçeler! Hangi şehirlerde yangın var? Detaylar haberimizdedir…

YANGIN ÇIKAN ŞEHİRLER SON DAKİKA

Türkiye havaların ısınmasıyla meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler Mersin Gülnar'daki yangını kontrol altına alırken bu kez de Adana'da orman yangını başladı. Son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Gülnar yangını kontrol altında. Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin-Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi. Çanakkale'de alevlerin sıçradığı Kemel Köyü ise tahliye edildi.

YANGINLAR DURDU MU?

Gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mersin, #Gülnar'daki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay #Belen, Çanakkale, Adana #Karaisalı ve Mersin #Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

NERELERDE YANGIN SÖNDÜ?

Öte yandan Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü.

Soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Ülke genelindeki yangınlarla ilgili 7 şüpheli tespit edildi. 2'si tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi gözaltında, 1 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor" dedi.

YANGIN ÇIKAN İLLER, İLÇELER NERESİ?

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayıldı. Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Mersin Mezitli'deki yangına ise ekipleri müdahalesi sürüyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YANGIN VAR?

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.