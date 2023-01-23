İstanbul Beyoğlu'nda 190 yıllık bir kilisede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının nedeni ve nerede olduğu merak edildi. Peki, Yangın çıkan kilise nerede? 23 Ocak 2023 İstanbul'da hangi kilisede yangın çıktı? Kilise nerede, haritadaki yeri neresi? İşte detaylar...

İstanbul'da hangi kilisede yangın çıktı? İstanbul'da nerede yangın çıktı? İstanbul'daki yangın çıkan kilise hangisi, ismi ne? merak edilen başlıklar arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA HANGİ KİLİSEDE YANGIN ÇIKTI?

İstanbul Beyoğlu'nda 190 yıllık Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği "Yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK'TEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

SURP PIRGİÇ ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ NEREDE?

Surp Pırgiç Kilisesi, Türkiye'de İstanbul iline bağlı Beyoğlu ilçesi Karaköy semtinde bulunan bir kilisedir.II.Mahmud 6 Nisan 1830 tarihinde bir ferman yayınlar ve bu fermanla "Katolik Milleti" adıyla ayrı bir cemaat oluşturur. Kilise Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Katolik Ermenilerin, Sultan II. Mahmud'un verdiği 7 Ekim 1831 tarihli fermanla İstanbul'da inşa ettikleri ilk kilisedir. 12 Mayıs 1832'de Başpsikopos Andon Nuriciyan ve Nazır Agopos Çukuryan tarafından temeli atılmıştır. İsa'nın sünnet gününde ibadete açılmıştır.(13 Ocak 1834)Kilise Ermeni Katolik cemiyetinin bağışlarıyla kâgir olarak inşa edilmiştir.

Kilisenin içinde Lübnan Emiri Beşar Şıhabi'nin mezarı yer almaktadır.Kilisenin yapımı sırasında Karaköy'de ortaya çıkan veba salgınına karşın 25 Mart günü sokaklarda Meryem ana resmi dolaştırılmıştır. Bu eylem vebanın düşmesine etki yapınca Sultan II.Mahmut tarafından kiliseye elmas taşlı bir hediye verilmiştir. Halen kilisede muhafaza edilen ikona Paskalya döneminde nişanın üzerine koyulmaktadır.Bu olay o tarihten beri Paskalya yortusunun ertesinde "Ölüler günü" olarak 25 Mart'ta kutlanmaktadır.

Yüksekliği 10,uzunluğu 45 ve genişliği 31 arşındır.Kilise basamaklarla avluya açılmaktadır. Yapının kare payelerle vurgulanan girişi anıtsaldır. Payeler düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kilise kaba taş molozlarla inşa edilmiştir.Kârgir binanın ana mihrabı dışında dört küçük mihrabı daha bulunmaktadır.Yapının batısındaki narteks üç bölümden oluşur. Naos üç nefli haç şemasındadır. Kilise dış cephesindeki yarım yuvarlak kemerli pencereler ve anıtsal giriş hareketliliği dışında sade bir tezyinata sahiptir.

Kilisenin haritadaki yeri: