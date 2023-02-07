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Yangın bombası nedir? Yangın bombası ne demek?

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Yangın bombası nedir? Yangın bombası ne demek?

Yangın bombası nedir konusu son günlerde en çok merak edilen konulardan biri olarak dikkat çekiyor Peki, Yangın bombası nedir? Yangın bombası ne demek?

Yangın bombası nedir, Yangın bombası ne demek gibi konular son günlerin çok konuşulan ve çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Yangın bombası nedir? Yangın bombası ne demek?

YANGIN BOMBASI NEDİR?

YANGIN BOMBASI : ağaçlık ya da kapalı yerlerde gizlenmiş olanların ortaya çıkmasını sağlamak için kullanılan yangın çıkartıcı bomba.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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