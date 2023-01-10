Yandex çöktü mü? Yandex sorun mu var? 10 Ocak 2023 Salı Yandex problem ne?

Yandex'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Yandex çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. "Yandex çöktü mü" sorusu birçok kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Peki, 10 Ocak Salı 2023 tarihinde Yandex çöktü mü? Pazar Yandex neden açılmıyor? Yandex giremiyorum!

Yandex'e erişim sağlayamayan birçok kullanıcı, Yandex çöktü mü? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırmaya başlıyor. 10 Ocak Salı 2023 tarihinde Yandex neden açılmıyor? Sorusu, arama motorları üzerinde sıklıkla aratılan sorulardan birisi oldu. Türkiye'de en çok kullanılan arama motolarından olan Yandex'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Peki, 10 Ocak Salı 2023tarihinde Yandex çöktü mü?

YANDEX ÇÖKTÜ MÜ?

Yandex'e erişim orun yaşayan vatandaşlar çeşitli aramalar yaparak sorunu anlamaya çalıştı. İşte Yandex hata bildirimgrafiği:

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