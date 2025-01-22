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Yanarak ölenler şehit olur mu?

Yanarak ölenler şehit olur mu?
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayın ardından, internet üzerinde "Yanarak hayatını kaybedenler şehit sayılır mı?" ve "Yanarak ölmek şehitlik midir?" gibi sorular yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Yanarak ölmenin şehitlik sayılıp sayılmadığı gündeme yerleşti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde meydana gelen yangın sonrasında vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında yanarak ölmek şehitlik midir merak edilmişti. Dinimiz İslam'da yer alan bilgileri derledik.

YANARAK ÖLENLER ŞEHİT OLUR MU?

Abdullah b. Abdullah b. Cebr"in, babasından naklettiğine göre, hasta olan (dedesi) Cebr"i ziyarete gelen Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "...Allah yolunda savaşırken ölmek şehitliktir. İç hastalıklarından ölmek şehitliktir. Yanarak ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir. Yıkıntı altında kalarak ölmek şehitliktir. Aklını kaybederek ölmek şehitliktir. Hamile iken ölen kadın da şehittir."

(N3196 Nesâî, Cihâd, 48; İM2803 İbn Mâce, Cihâd, 17)

Kaynak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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