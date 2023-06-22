Yanan otomobili bırakıp kaçtı: Aracın üzerindeki piknik tüpü dikkat çekti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü yanan otomobilini bırakıp kaçtı. Söndürülen yangının ardından otomobilin üzerinde piknik tüpü bulunması dikkat çekti.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bişkek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yan tarafında bulunan toprak alandaki bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otomobil alevler içerisinde hareket edip bir süre sonra dururken sürücü ise araçtan inerek kaçtı. Yükselen dumanlardan durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri de adrese sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın ekiplerce bir süre sonra söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de o noktaya gelerek araç üzerinde çalışma yürüttü. Öte yandan, yanan otomobilin üzerinde piknik tüpü bulunması dikkat çekti.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.