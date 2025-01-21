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Yanan otelde yangın merdiveni yok mu, var mı?

Yanan otelde yangın merdiveni yok mu, var mı?
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66 kişiye mezar olan Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusuna "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Otelde iki adet yangın merdiveni vardı" yanıtını verdi. Yanan otelde yangın merdiveni yok mu, var mı?

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti. Yanan otelde yangın merdiveni yok mu, var mı?

YANAN OTELDE YANGIN MERDİVENİ YOK MU, VAR MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66 kişiye mezar olan Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusuna "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Otelde iki adet yangın merdiveni vardı" yanıtını verdi.

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahalenin ön ve yan cepheden gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yanan otelde yangın merdiveni yok mu, var mı?

"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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