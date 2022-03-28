Yanaktan öpmek orucu bozar mı? Öpüşmek, cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı? Diyanet eşlerin ilişki sınırını belirtti

Yanaktan öpmek orucu bozar mı, öpüşmek, cinsel ilişkiye girmek orucu bozar mı sorularının yanıtı merak edilen dini konular arasında yer alıyor. Diyanet'in açıklamalarına göre oruçluyken eşlerin arasındaki ilişki nasıl olmalı? Dini konularda araştırma yapanlar öpmek orucu bozar mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla öpmek orucu bozar mı konusunda fetva yayınladı. Peki, öpmek orucu bozar mı? İşte, detaylar...

YANAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Haberler.com - Gündem