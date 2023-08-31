- Yan yatan otomobilden 5 kişi sağ çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yamaca çarparak yan yattı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü M.A.A. yönetimindeki 42 KB 605 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yamaca çarpıp yan yattı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan yolcular M.E.A. ve T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.