Buket Aydın'ın oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Taciroğlu ile saatlerce aynı mekanda olan Aydın, çıkışta basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Yaman Taciroğlu kimdir? Yaman Taciroğlu mesleği ne?

YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?

Yaman Taciroğlu doğum tarihi: 1988

Yaman TaciroğluTaciroğlu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi'dir.

Yaman Taciroğlu, Nedret-Ali Zafer Taciroğlu'nun oğludur. Yaman Taciroğlu'nun annesi ise ünlü modacı Nedret Taciroğlu'dur. Yaman Taciroğlu'nun 1988 yılı doğumlu olduğu ve 32 yaşınd olduğu biliniyor. Taciroğlu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi olan Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.

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