Yaman elendi mi? Survivor Yaman neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Yaman konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Yaman elendi mi? Survivor Yaman neden yok 2024?

SURVİVOR YAMAN KİMDİR?

Yaman Keleş, Survivor yedek kadrosundan yarışmaya dahil olmuştur. Survivor'un yeni yarışmacısı Yaman Keleş, İstanbul Arnavutköy'de dünyaya gelmiştir.

Survivor Yaman elenmedi, yarışmaya devam ediyor.