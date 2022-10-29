Yamaha Riding Academy'den Güvenli Sürüş Eğitimi

Yamaha Riding Academy'nin 16 yaş üstü kullanıcılara yönelik güvenli sürüş eğitimleri Aralık ayına kadar devam ediyor.

Amatör ya da profesyonel tüm kullanıcıların hem bilgilerini tazelemeleri hem de eksiklerini gidermeleri için düzenlenen pratik ve teorik eğitimlerle Yamaha Riding Academy, trafikte yaya ve araçların oluşturabileceği tüm risklere karşı farkındalığı artırırken sürücü güvenliğini yükseltiyor.

Yamaha Riding Academy'nin İstanbul Autodrom pistinde Başlangıç, Gelişim, Performans ve Scooter Plus olmak üzere 4 farklı eğitim programından kendine uygun olan eğitimi seçen sürücüler teorik ve pratik olmak üzere kapsamlı eğitimler alıyor.

Motosiklet dünyasına doğru ve bilinçli bir başlangıç yapmak, şehir içi sürüşlerinde gelişim sağlamak isteyen sürücüler Yamaha Riding Academy ve eğitmenler Metehan Yılmaz ve Enez Yılmaz yıllara dayalı tecrübe ve deneyimleri ile güvenli sürüş eğitimleri alırken aynı zamanda sürüş deneyiminin verdiği güvenle motosikletten keyif almanın da ayrıcalıklarını öğreniyor. Akademide aynı zamanda sürüşünü ileri seviyeye taşımak ve motosiklet hakimiyetini arttırmak isteyenlere de ileri seviye eğitimler veriliyor.

Yamaha'nın verdiği sürüş eğitimleri ile 16 yaş üstü sürücü ya da sürücü adayları yollarda daha bilinçli ve güvenli sürüyor. Vitesli veya otomatik motosiklet tecrübesi olmayan ya da geliştirmek isteyen kullanıcılar Başlangıç Eğitimi'ne, vitesli bir motosikletle minimum 1000 km yol tecrübesi olan, şehir içi sürüşlerinde gelişim sağlamak isteyen sürücüler ise Gelişim Eğitim Programı'nı seçebilir. Vitesli bir motosikletle en az 5000 km yol yapmış, sürüşünü ileri seviyeye taşımak ve motosiklet hakimiyetini arttırmak isteyenler Performans Eğitimi'ne, scooter ile en az 1000 km ve üzeri yol tecrübesi olan ve sürüş güvenliğini ve hakimiyetini geliştirmek isteyenler ise Scooter Plus Eğitimi'ne kayıt olabiliyor.

Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak, pandemi ile birlikte artış gösteren kurye sektöründe kadın istihdamına yönelik fayda sağlamak ve kadınları cesaretlendirmek amacıyla Yamaha Motor Türkiye kadınlara 2 yılı aşkın süredir ücretsiz motosiklet eğitimi veriyor. Motosiklet eğitimi almak isteyen kadınlar için hafta içi belirlenen günlerde, Yamaha Riding Academy'de, doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor. İstanbul Autodrom'da yer alan Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor.

http://yamaharidingacademy.com/ adresi üzerinden alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler hafta içi belirlenen günlerde eğitime katılıyor. Yamaha Riding Academy'nin deneyimli eğitmeni Metehan Yılmaz'ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi sürücüler katılabiliyor.