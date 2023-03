Yamaha'nın kadınlara ücretsiz güvenli sürüş eğitimleri 3 yaşında!

Yamaha Motor Türkiye'nin başlattığı "Kadınlara Özel Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimi" projesi 3'üncü yılına girdi.

Erkeklere göre yüzde 1'lerde olan kadın motosiklet sürücüsü oranını artırmak için 2021 yılında eğitim seferberliğini başlatan Yamaha Motor Türkiye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü içine alan Mart ayı itibari ile yeni dönem için kayıt almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Kadın Dostu Markalar Platformu'ndan 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' kategorisinde 'Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülü'ne layık görülen Yamaha'nın hedefi yüzlerce kadına ulaşmak.

Hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de daha eşitlikçi alan yaratmak hedeflerimiz arasında diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, "Motosiklet kültürünü her yaş ve cinsiyete aşılamak bizim en öncelikli görevimiz. Bir yaşam kültürü sunan ve yaşama kattığı artılarla ulaşıma hız, ekonomi ve konfor katan motosiklet ne yazık ki kadınlar tarafından çok daha az tercih ediliyor. Erkek sürücü oranına göre yüzde 1'lerde seyreden kadın sürücü oranına sahip ülkemizde bu alanda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 3 yıl önce başlattığımız ücretsiz eğitimler bu amaca yönelik başlattığımız projelerin ilk adımıydı. Yoğun ilgi görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Ardından R25 Kadınlar Kupası'nı düzenledik ve o da 3'üncü yılına girdi. Kadın sürücüler kadar kadın yarışçılara da ön ayak olmak da önceliklerimiz arasında. Amacımız toplumda her kadın ve erkek için motosikleti en çok tercih edilen ulaşım ve yaşam aracı algısına ve konumuna getirmek" dedi.

Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak ve daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje dahilinde Yamaha Riding Academy'de yıl boyunca belirlenen günlerde, A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadınlara doğru ve güvenli motosiklet kullanımı için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgilerin verileceği 1 günlük ücretsiz eğitimler veriliyor. Yamaha Riding Academy'de verilen başlangıç seviyesi eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı yakalıyor. http://yamaharidingacademy.com/ adresi üzerinden alınan başvurular sonucu, eğitim için uygun bulunan sürücüler hafta içi belirlenen günlerde eğitime katılıyor. Mart ayında başlayan kayıtlar sonrasında eğitimler Nisan ayı itibari ile başlayacak. Yamaha Riding Academy'nin deneyimli eğitmenleri Metehan Yılmaz ve Enez Yılmaz'ın verdiği eğitimlere A1, A2 ya da A sınıfı ehliyet sahibi kadın sürücüler katılabiliyor.