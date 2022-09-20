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Yamaha'dan rotanızı kaydeden MyRide uygulaması

Otomobil Haberleri

Yamaha'dan rotanızı kaydeden MyRide uygulaması

Yamaha’nın tasarladığı MyRide, sadece Yamaha kullanıcılarının değil tüm motosiklet marklarının sürücülerinin yol deneyimini zenginleştirmenin yollarını sunuyor.

Yamaha'nın tasarladığı MyRide, sadece Yamaha kullanıcılarının değil tüm motosiklet marklarının sürücülerinin yol deneyimini zenginleştirmenin yollarını sunuyor.

IOS ve Android telefonlar için uyumlu olan MyRide uygulaması, marka fark etmeksizin yol deneyimini zenginleştirmek için sürüş esnasında dahi kolaylıkla kullanılabiliyor.

MyRide ile yatma açısı, hızlanma, hız, mesafe ve daha fazlasını içeren istatistikler kayıt altına alınabiliyor. Yol boyunca alınan görüntüler ve kişisel notlar ile bir seyir defteri oluşturulabiliyor. Bu en çok içerik üreticilerinin kullandığı önemli bir özellik. GPX formatına aktarılan ve kayıt altına alınan her yol serüveni açılan hesapta saklanabiliyor ve istendiği takdirde kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılabiliyor.

MyRide sayesinde istendiği an dünyanın her yerinden diğer sürücülerle bağlantı kurmak ve yol deneyimini paylaşmak da mümkün.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

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