Yamaha, çocuk eğlence motosikleti PW50'yi satışa sunuyor

Yamaha, motosiklet tutkunu çocuklar için çocuk eğlence motosikleti PW50'yi satışa sunuyor. PW50, tam otomatik şanzıman, basit 2 zamanlı motor ve kullanıcı dostu özelliklerle donatılmıştır. 6 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve kullanımı kolaydır. PW50, çocukları off-road sürüş deneyimiyle tanıştırmayı hedeflemektedir.

Yamaha, motosiklet tutkunu çocuklar için çocuk eğlence motosikleti PW50'yi satışa sunuyor.

Tam otomatik şanzıman, basit 2 zamanlı motor, şaft aktarma gibi birçok kullanıcı dostu özellikle donatılan PW50'yi 6 yaş ve üzeri çocuklar kullanabiliyor. Modelin kullanımı ise herhangi bir çocuk bisikleti kadar kolay.

Mini mavi motosiklet PW50, çocukları off-road sürüş deneyimiyle tanıştırmayı hedefliyor. PW50 kompakt şasisi, konforlu süspansiyonu ve alçak selesiyle hafif kavramalı rahat bir sürüş sağlıyor. Tam otomatik 50cc enerjik motoruyla akıcı hızlanma sağlıyor ve minikler gerçek bir motosiklet kullanır gibi haz yaşıyor.

Bir otomobilin veya küçük bir minibüsün arkasına sığabilecek boyutlarda tasarlanan 41 kg ağırlığındaki PW50, kompakt yapısı ile kısa bir hafta sonu gezisinde ya da uzun tatillerde çocukların eğlenceli eşlikçisi olabiliyor.

Ailelerin PW50'nin performansını yüzde yüz kontrol edebilmelerini sağlayan basit bir gaz sınırlama mekanizması bulunuyor. Yalnızca bir vidayı ayarlayarak gaz akışını çocuğun deneyimine ve becerisine göre azaltmak veya artırmak mümkün.

PW50 yalnızca 47 5mm yüksekliğindeki alçak seleye sahip. Elcik tasarımı bisiklete benzeyen motosikletin arka freni sol, ön freni ise sağ elle kontrol ediliyor.

>