Yamaç paraşütü tutkunları Ordu'da buluşuyor

Yerli ve yabancı turistler, 530 metre yükseklikteki Boztepe'den uçuş gerçekleştiriyor

ORDU Ordu'ya gelen paraşüt tutkunu yerli ve yabancı turistler, 530 rakımlı Boztepe'ye çıkarak yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Ordu tarihi ve kültürel dokusu, uçsuz bucaksız yeşillikleri, doğa harikası menderesleri, irili ufaklı şelaleleri ve doğal gölleri bünyesinde barındıran yaylarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla turizm potansiyelini artıran Ordu, yılın 12 ayı misafirlerini ağırlıyor, farklı sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Ulaşım kolaylığı açısından Türkiye'deki birçok pist arasında ön plana çıkan Ordu'daki Boztepe, yamaç paraşütü tutkunlarına da ağırlıyor. Altınordu şehir merkezinde bulunan ve teleferik ile ortalama 7 dakika gibi kısa bir sürede çıkış yapılan 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere güzel bir keyif yaşatıyor.

"Yerli ve yabancı turistleri ilgisini çekiyor"

Ordu Sportif Havacılık İhtisas Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, bu yıl sezonun kötü başladığını ancak güzel gittiğini söyledi. Ordu Boztepe'yi yamaç paraşütü konusunda dünyada 2'nci olarak gördüklerini belirten Şahin, "Biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Şuanda yerli ve yabancı turistler açısında Boztepe çok önem görüyor. Çünkü Ordu'nun yeşili, denizin mavisi ile beraber gökyüzüne çıkıldığında mükemmel bir görüntü elde ediliyor ve bu görüntü de tüm gelenlerin ilgisini çekiyor. Dün Irak'tan 7 paraşütçü arkadaşımız geldi ve tekli uçul gerçekleştirdiler. 2 gün boyunca burada kaldılar ve bu süre zarfında kendilerini özgürce bırakarak, güzel bir uçuş gerçekleştirdiler" diye konuştu.

"İnsanlar sürekli uçmak istiyor"

Tandem pilotu Erdinç Yılmaz, sezonda talebin çok fazla olduğunu belirterek, insanların sürekli uçmak istediğini söyledi.

"Uçuş esnasında korkularımız unuttuk"

Avusturya'dan gelen ve ilk kez uçuş yapan Pınar Sarı, "Çok korkuyordum ama muhteşemdi. Kuş bakışı Ordu ve rüzgarı hissetmek çok keyifliydi, iyi ki uçmuşum. Mavi ve yeşili bir arada görmek çok güzeldi, korkanlar da muhakkak denesinler" şeklinde konuştu. Avusturya'dan gelen Gülden Evli de çok korkarak uçuşa başladığını ancak sonrasında keyif aldığını söyledi. Uçtuğu esnada bütün korkusunu yendiğini söyleyen Evli güzel bir uçuş olduğunu sözlerine ekledi.