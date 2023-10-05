Sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yalvaç Ural hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yalvaç Ural'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yalvaç Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yalvaç Ural hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin gündemde yer alan isimlerden biri olan Yalvaç Ural hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yalvaç Ural'ın hayatını araştırıyor. Peki, Yalvaç Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yalvaç Ural hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YALVAÇ URAL KİMDİR?

Yalvaç Ural (d. 1945, Konya), Türk gazeteci, yazar. Özellikle çocuk edebiyatı alanında eserler vermiştir.

1945 yılında Konya'da memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi ilkokul öğretmeni, babası ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nde eksper müdürü idi. Öğrenimini Anadolu'nun değişik il ve ilçelerinde sürdürdü. Kabataş Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini İstanbul'da Atatürk Erkek Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında müzik ve edebiyata ilgi duydu.

Yalvaç Ural, liseden sonra gazeteciliği meslek olarak seçti ve Milliyet Gazetesi'nde editör olarak çalışmaya başladı. Gazetecilik yaşamı çok sayıda farklı yayınevi ve gazetede sürdü. 23 yılda 25 çocuk dergisi yayımladı. Yurtdışında yayımlanan Türkçe dergilere katkıda bulundu. Yalvaç Ural'ın "Gölcüğün Küçük Avcıları" adlı öyküsü İngilizce'ye çevrilerek 1996 yılında Oxford University Press tarafından ortaöğretim çocukları için hazırlanan "Dört Türk Öykücüsü" adlı kitapta yer aldı.

Yalvaç Ural'ın Feridun Oral ile birlikte hazırladıkları "Korkuluğun Kalbi" kitabının ilk baskısı Avusturya'da Almanca olarak basıldı. Bir yılda iki baskı yapan kitap Avusturya'nın komşu ülkesi Almanya'da 1995'te en çok satan kitaplarından biri oldu. Yalvaç Ural'ın Sihirli Pabuçlar kitabı ilk kez minik bir kitap olarak basıldı. Daha sonra Hollanda Televizyonu "Nederlandse Omroep Stichting" bu kitabı çok sevdi ki Sihirli Pabuçlar'ı Yalvaç Ural'a 10 bölümlük, bilgisayar animasyonla yapılmış, bir TV Çizgi Film Dizisi yaptırdı. Sihirli Pabuçlar, TRT tarafından da 27 bölümlük Çizgi Film olarak Denge Animasyon'a hazırlatıldı. 2 yıl bu çizgi film gösterimde kaldı.

Yalvaç Ural

Ayrıca yine TRT aracılığıyla İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya Televizyonlarına satılan Sihirli Pabuçlar, Almanya'da ise korsan kaset olarak piyasaya çıktı. Sihirli Pabuçlar'ın yanında Evliya Çelebi'nin Gezileri - Az Gittik Uz Gittik, Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor gibi diğer Yalvaç Ural eserlerinin animasyon dizileri hazırlandı. 1996 yılında Yalvaç Ural'ın Müzik Satan Çocuklar (Çingenece: Gili baši i violina) adlı öyküsü Çingenece olarak basıldı. Ve bu kitap dünyada ilk kez Çingenece basılan çocuk kitabı özelliğine sahiptir. Bu kitap Makedonya'da yine Yalvaç Ural'ın La Fonten Orman Mahkemesinde adlı öyküsü ile birleştirilip tek kitap haline getirildi. Makedonya'daki okullarda "Müzik Satan Çocuklar" kitabı, yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya başlandı.

Yalvaç Ural'ın Gözü Boynuz ile İzi Yaldız kitabı Makedonya'da ve Macaristan'da da basıldı. Yalvaç Ural'ın şiirleri Yunanca'ya da çevrildi.Sarı Trampet adı ile bir çocuk dergisi yayımlayan Yalvaç Ural, bu ad altında çocuklar için bir televizyon programı hazırlamış ve Milliyet gazetesindeki köşesine de bu adı seçmiştir. 65 çocuk kitabı yayımlayan Yalvaç Ural, yetişkinler için dört kitap ve bir şiir kitabı yayımlamıştır.

Çocuk edebiyatındaki çalışmaları ile yurtdışında da ünlenen Yalvaç Ural, Hollanda'daki 5. Uluslararası Çocuk şiir Festivali'nde, "Armonikanın Şairi", "Dünya Çocuk şiirinin şampiyonu" diye adlandırılmıştır...

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü 2017 yılında Yalvaç Ural'ın "Yabanöküzü Boynuzlu Tilki" adlı çocuk şiiri kitabına verilmiştir.