Yalova - Yenikapı feribot saatleri 2022: Yalova Yenikapı feribot sefer saatleri kaç?

Yalova Yenikapı feribot saatleri merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıl dönümünü 'Demokrasi Şenliği' ile kutlayacak. İETT, Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenecek şenliğe ulaşım için Yenikapı'ya ek seferler düzenleyecek. Peki, Yalova Yenikapı feribot sefer saatleri kaç? İşte, Yalova Yenikapı feribot saatleri 2022 haberimizde...

YALOVA - YENİKAPI FERİBOT SAATLERİ

Yalova Yenikapı feribot saatleri şu şekildedir:

İBB, 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 3. yıl dönümünde, Yenikapı'daki etkinlik alanında ' Demokrasi Şenliği' düzenleyecek. 23 Haziran Perşembe günü saat 14: 00'te kapıların açılacağı tören alanı renkli anlara sahne olacak. Gün boyunca açık alanda DJ performansı, kortej grubu, jonglör ve pandomim gösterileri yapılacak.

İstanbullular mandala, tuval boyama, rüzgar gülü yapımı atölyelerine katılacak. İBB'nin tüm iştirak ve birimleri şenlikte yer alacak. Şehir Hatları'nın ürettiği milli ve yerli deniz taksiler, alanda meraklılarını bekleyecek. İETT tarafından alınan yeni yerli metrobüs araçları ile tarihi Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı da alanda olacak. Diğer yandan itfaiye eğitim aracı, son teknoloji temizlik araçları ve şehre hizmet veren çeşitli araçlar da tören alanında görülebilecek.

ŞENLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK

23 Haziran saat 14.00'te kapıların açılacağı tören alanı, birbirinden renkli anlara sahne olacak. Gün boyunca açık alanda DJ performansı, kortej grubu, jonglör ve pandomim gösterileri misafirleri eğlendirecek. İstanbullular mandala, tuval boyama, rüzgar gülü yapımı atölyelerine katılacak.

İBB'nin tüm iştirak ve birimleri şenliklerdeki yerini alacak. Şehir Hatları'nın ürettiği milli ve yerli deniz taksiler alanda meraklılarını bekleyecek. İETT tarafından alınan yeni yerli metrobüs araçları ile tarihi Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı da alana gelenler için hazır bulunacak. Diğer yandan itfaiye eğitim aracı, son teknolojik temizlik araçları ve şehre hizmeteden çeşitli araçlar da tören alanında görülebilecek.

3D YAZICIYLA GÜN BOYU CANLI ÜRETİM

İBB iştiraklerinden İSTON, teknolojide devrim yaratan 3D yazıcısıyla alanda gün boyu canlı üretim yapacak.BİMTAŞ iştiraki de ziyaretçilere Göbeklitepe, Yerebatan sarnıcı, Rumelihisarı gibi alanlara sanal gerçeklik ile gezi imkanı sunacak. Spor İstanbul ise uzman eğitilmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ile güne renk katacak. Ağaç AŞ Bahçe Marketi, BELTUR karavanı, Halk Ekmek büfesi, Hamidiye su stantlarından alım yapabilmek mümkün olacak.

REYNMEN, DJ ERSİN, EDİS ve ÇOK DAHA FAZLASI

Yenikapı Etkinlik Alanı, her bir konserde ayrı coşku yaşayacak.DJ Ersin, alanı dolduran kalabalığı hareketlendirecek. Evdeki Saat ve Mavi Gri Grupları, en çok sevilen eserlerini hayranlarıyla paylaşacak. Ardından sahneye çıkacak Reynmen ve BEGE performanslarıyla keyifli vakit geçirtecek. Demokrasi Şenliği, ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara seslenişin ardından sevilen sanatçı Edis'in konseriyle devam edecek.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KONSER PROGRAMI

16.00 - Evdeki Saat

17.30 - Mavi Gri

19.30 - BEGE - Reynmen

20.45 - DJ Ersin

21.00 - Edis

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