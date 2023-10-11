Yalova Valisi Hülya Kaya, Turizm Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Yalova Valisi Hülya Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda turizm sektör temsilcileri bir araya geldi.

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleşen programda konuşan Vali Kaya, kentteki turizmin hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. somut adımlar atmak üzere turizm temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Vali Kaya, "Bu her geldiğimizde aslında bir önceki toplantıda almış olduğumuz kararlar nelerdir onları gözden geçiriyoruz ve önümüzdeki süreçte 1 ay boyunca neler yapacağız onları kararlaştırıyoruz. Genel olarak asıl işi yapan turizmcilerimiz, otel sahiplerimiz, acentelerimiz bu konuda üniversitemizin de desteğini alıyoruz ama kamuoyu olarak hem kamu hem belediyelerimiz hem bu anlamda çalışan sektör temsilcileriyle yapmış olduğumuz istişarelerden çıkan sonuçları hayata geçirmek için bir araya geliyoruz. Umarım çok kıza zamanda bunun etkilerini Yalova'da göreceğiz" dedi.

" Yalova, Marmara'nın incisi"

Yalova'nın bulunduğu konum itibariyle avantajına değinen Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Yalova hakikaten Marmara'nın incisi diyebileceğimiz bir konumda ve İstanbul'a gelen her bir turistin aslında destinasyon açısından görmek isteyeceği bir uzaklıktayız. Dolayısıyla bu turistlerin İstanbul'a gelenlerin en azından Yalova'da birkaç gün bile kalmış olması buradaki tesislerin ve buranın tanıtılması noktasında çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Biz yakın zamanda inşallah yapacağımız çalışmalarla bu hareketliliği sağlayacağımıza inanıyorum. Hem tanıtım noktasında yapacağımız yatırımlar, yapacağımız ekstra düzenlemelerle bu noktada çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Dolayısıyla bu toplantılarımızın ben faydalı olmasını temenni ediyorum."

"Ekotrizme kazandırmalıyız"

Termal turizmin yanında ekoturizm konusunda da çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Vali Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yalova'nın en çok üzerinde durduğumuz konusu aslında bugünde burada olduğumuz gibi Termal'i. Termal turizmiyle zaten Yalova tanınmış, bunun sürdürülebilirliği noktasında buradaki müşteri profilinin hem üst segmentte devam etmesi hem de bütün yıla yayılması noktasında atacağımız adımlar var. Bunu ekoturizmle birleştirerek pazarlamamız lazım. Sadece Termal değil, Termal'e gelen müşterinin buradaki yürüyüş yolundaki rotalarından da faydalanabilmesi. Bunun yanında buraya aileleriyle gelen misafirlerin sadece konaklama değil, ekoturizmle işte çadır kurabilmesi, doğa içinde zaman geçirebileceği aktivite alanlarının oluşturulması noktasında da yatırımlar yapılacak. Bu noktada hem Orman İşletme Müdürlüğümüzün yapmış olduğu rota üzerinde ki çalışmalar var. Bunlarla eğer birleştirirsek burada bütün yıl devam eden bir hareketlilik sağlamış oluruz. Çünkü inanılmaz güzel, doğal bir alanımız var ve bu alan biraz yapacağımız altyapı çalışmalarıyla çok daha ileri bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Yalova'da turizm hak ettiği yere gelecek."

Toplantıya Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Termal Kaymakamı Faruk Doğru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, YTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Atik, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ve turizm sektör temsilcilerinin katıldı. - YALOVA