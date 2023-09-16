Yalova Valisi Hülya Kaya Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte keklik ve yaban ördekleri doğaya bırakıldı. Vali Kaya, Yalova'nın turizm potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Çınarcık ilçesine bağlı Güllük köyündeki Ortaburun Göleti'nde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Vali Kaya'ya kurum müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü tarafından alana getirilen keklik ve yaban ördeklerini doğaya bırakan Kaya, yapılan çalışmalar hakkında şube müdürü Nevzat Alğan'dan bilgi aldı.

Burada programla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kaya, Yalova'nın en güzel yanlarından birini bugün yaptıkları yürüyüşle keşfettiklerini ifade etti.

Yalova'nın köylerinin inanılmaz güzelliklere sahip olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün görmüş olduğumuz yürüyüş parkuru belki Türkiye'nin en güzel yürüyüş parkurlarından birisi. Bugün gölün etrafından dolaştık. Yaklaşık 8 kilometre kadar yürüdük ama tüm ailelerin rahatlıkla yürüyebileceği zorlukta, inanılmaz güzel, etrafımızda kuş sesleri eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yalova hakikaten henüz keşfedilmemiş bir cennet. İstanbul'un hemen yanı başında ama bu güzellikleri hala İstanbullular da Türkiye'miz de keşfedememiş. Biz bunları açığa çıkarmak istiyoruz. Bugün yürüdüğümüz parkur için ek düzenlemeler yapacağız. Yalova'nın bir turizm cenneti haline gelebilmesi için yapacağımız bazı ek yatırımlar var. Onları gerçekleştireceğiz."

Ortaburun köyüne gelen Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ve diğer ilgililer de katıldı.