Yalova TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar olacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları il il paylaşılıyor. Canlı yayınlanarak vatandaşlarla paylaşılan kura sonuçları noter huzurunda gerçekleşiyor.81 ilde gerçekleşecek. En çok konut 50 bin ile İstanbul'a yapılacak. Ankara 18 bin İzmir'de 12.500 konut yapılacak. Bursa'da 9.250 konut yapılacak. Peki, Yalova'da TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Yalova'ya kaç adet ev yapacak? TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar olacak? TOKİ başvuru ücretleri geri verilecek mi? İşte merak edilenler...

TOKİ 250 bin sosyal konut ve 1 milyon arsa başvurusunda sona gelindi. Başvuruda sona gelinmesi ile birlikte konut ve arsaya başvuru yapanlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Yalova kura çekimi ne zaman? TOKİ Yalova'ya kaç adet TOKİ yapacak? TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar olacak? TOKİ başvuru ücretleri geri verilecek mi? Detaylar haberimizde...

YALOVA TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ kura çekiminin 4. etabı belli oldu. TOKİ kura çekiminde 12-14 Aralık Samsun'da, 13 Aralık'ta Amasya'da, 14-15 Aralık'ta Çorum'da, 15-16 Aralık'ta Ordu'da, 16-18 Aralık'ta Sivas'ta, 17 Aralık'ta Giresun'da, 19 Aralık'ta Tokat'ta kura çekilişi gerçekleşecek. Yalova TOKİ kura çekimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. YalovaTOKİ kura çekimi henüz belli olmadı. Güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.

YALOVA'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Yalova'da toplamda 800 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konutlarının fiyatlarına ilişkin de bilgi verdi. Erdoğan, "Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ GERİ VERİLECEK Mİ?

TOKİ konut başvuruşlarında ödenen 500 lira kura çekiminde ismi çıkmayanlara geri ödenecek. Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.