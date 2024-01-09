Yalova okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 10 Ocak Çarşamba Yalova hangi ilçelerde okullar tatil? Yalova'da okullar tatil mi?
Yalova'da okullar tatil mi merak ediliyor. Yalova'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, Yalova'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Yalova'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Yalova'da yarın okullar tatil mi?
Yalova'da okullar tatil mi? Yalova'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Yalova'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Yalova'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Yalova'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Yalova'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...
YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteorolojik Uyarı
Tarih: 9 Ocak 2024 Salı
Marmara'nın Doğusunun Yüksekleri ile Bolu ve Düzce'nin Yükseklerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
Beklenen Hadise
Kar Yağışı
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
09.01.2024 19.00-10.01.2024 19.00
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Kar
Oluşması Muhtemel Riskler
Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma
Kar Yoğunluğu Sınıflandırması
Hafif Kar
1–3 cm
Orta Kuvvette Kar
3–10 cm
Kuvvetli Kar
10–20 cm
Yoğun Kar
20 cm ve üzeri
Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
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