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Yalova kaç milletvekili çıkarıyor? Yalova milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Yalova AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Yalova kaç milletvekili çıkarıyor? Yalova milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Yalova AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Yalova milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalova milletvekilleri kimler? Yalova seçim sonuçları nedir? Yalova kaç milletvekili çıkarıyor? Yalova milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Yaşlı adam apartman bahçesinde ölü bulunduYaşlı adam apartman bahçesinde ölü bulundu

Yalova kaç milletvekili çıkarıyor? Yalova milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Yalova milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

YALOVA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Yalova'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Yalova ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

YALOVA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ahmet Büyükgümüş

Meliha Akyol

CHP Milletvekilleri :

Tahsin Becan

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yalova Gündem Haberler

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