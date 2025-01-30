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Yalova hangi parti belediyesidir?

Yalova hangi parti belediyesidir?
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Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Yalova hangi parti belediyesidir?

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehirde su kesintisi yaşanıyor. Yalova hangi parti belediyesidir?

YALOVA HANGİ PARTİ BELEDİYESİDİR?

Yalova Belediye Başkanı Özgeçmişi:

Mehmet Gürel

1975 doğumlu olan Mehmet Gürel, ilk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması'ndan mezun olan Mehmet Gürel, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamladı.

2009-2014 yılları arasında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Mehmet Gürel, siyasi kariyerine 2011-2013 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İl Başkan Yardımcısı olarak başladı.

Sırasıyla; 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yalova Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2014-2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2018-2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı oldu. 2020-2023 yılları arasında ise Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İl Başkanı olarak görev yaptı. Halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay Delegesi olarak görevine devam etmektedir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Yalova halkının iradesi neticesinde, %46,39'luk oy oranı ile Yalova Belediye Başkanı seçildi.

Kentsel dönüşüm, proje geliştirme ve şehir planlama konularında mesleki çalışmalarını sürdüren Mehmet Gürel, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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