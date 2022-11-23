Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından Yalova deprem mi oldu? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Yalova deprem mi oldu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Yalova deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Yalova deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Yalova deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Yalova dahil bir çok ilden hissedildi. Peki, Yalova deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Yalova deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Yalova deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

YALOVA DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Yalova'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmedi.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.