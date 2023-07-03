Yalova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı

Yalova'da düzenlenen 36. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı. Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan ekipleri festivalde yer alıyor. Festival, kortej yürüyüşü ve halk danslarının sergilendiği etkinliklerle devam edecek.

Yalova'da bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı.

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen festivale Bosna Hersek, Endonezya, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan ekipleri katılıyor.

Bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Dansları Festivali"nin açılışı Yalova Deprem Anıtı'nda yapıldı. Daha sonra anıttan Cumhuriyet Meydanı'na kadar ekiplerin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ülkeleri temsil eden ekipler, Gazipaşa Caddesi'nde kendilerine özgü halk danslarını sahneledi.

Çiftlikköy, Termal, Altınova ilçelerinin yanı sıra Yalova Barış Manço Açık Hava Sahnesi'nde devam edecek festival 5 gün sürecek.