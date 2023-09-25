Yalova'da otomobil villanın bahçesine düştü
Yalova'nın Armutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, tel örgüleri aşarak bir villanın bahçesine düştü. Sürücü ise yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra villanın bahçesine düştü.
Armutlu Meslek Yüksek Okulu istikametinden Yeşil Armutlu Villaları bölgesine seyir halindeki M.S. (22) yönetimindeki 34 CAB 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yola yakın alanda bulunan bir villanın tel örgülerini aşarak bahçesine terk şekilde düşen otomobildeki sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ambulansla Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.