Yalova'da otomobil villanın bahçesine düştü

Yalova'nın Armutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, tel örgüleri aşarak bir villanın bahçesine düştü. Sürücü ise yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.