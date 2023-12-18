AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Aralık 2023 Pazar günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu?

Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu?

YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Aralık 2023 Pazar günü Yalova'da hissedilmekte olan bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde, 17 Aralık 2023 tarihinde, yerel saatle 23:53:52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkezi, Yalova iline bağlı Çınarcık ilçesine yaklaşık 8.52 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Depremin epicentresi, enlem 40.72167 N, boylam 29.09944 E koordinatlarındadır. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak tespit edilmiştir. Bu doğal olay, bölgede yer alan yerel saatle gerçekleşmiştir.