Yalova'da deprem mi oldu? 11 Ağustos 2022 Yalova'da nerede deprem oldu? 11 Ağustos Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 11 Ağustos Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Yalova'da deprem mi oldu? 11 Ağustos Perşembe Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Yalova'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...
AFAD verilerine göre Yalova'da saat 22.23'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Twitter paylaşımı:
"#Deprem
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Merkez (Yalova)
Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ
Enlem : 40.5473 N
Boylam : 29.3198 E
Derinlik : 7.04 km"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü Yalova Merkez olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre 11 Ağustos Perşembe bugün saat 22:23'de Yalova Güneyköy'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Yalova-Güneyköy olarak belirlendi.