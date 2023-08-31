Yalova Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Yalova Belediyesi hangi parti?

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YALOVA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Yalova Belediye Başkanı görevini Mustafa Tutuk yapmaktadır.

Mustafa Tutuk

MUSTAFA TUTUK KİMDİR?



1973 Yılında Yalova'dadünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova'da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Tutuk, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlar sahibi ve İşletmecisidir.

3 DönemAK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra 2 dönem İl Yönetimde Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı2019 Mali İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyesi olarak seçildi .Tutuk Evli ve3 çocuk babasıdır.