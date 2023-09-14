Sağlık meyvesi olarak da adlandırılan "Aronya" meyve kalitesi ve içerdiği antioksidan özellikleri bakımından farklı bir özellik kazanması bakımından yoğun olarak üretildiği Yalova ile özdeşleşerek "Yalova Aronyası" adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Peki, Yalova Aronyası nedir, faydaları nelerdir?

Yalova'da üretilen ve içerdiği antioksidan özellikleri sayesinde sağlık meyvesi olarak tanınan Aronya meyvesi, üretim metotları ve Yalova'ya özgü toprak ve iklim şartlarının sağladığı renk, tat ve kalite kriterleri açısından gösterdiği farklılıklar ile Coğrafi İşaret Belgesi aldı. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yoğun çalışmalarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan Coğrafi İşaret tescil başvurusu 24 Haziran 2021 tarihi itibari ile sonuçlandı.Ülke genelinde yaygınlaşan Aronya meyvesinin "Yalova Aronyası" adı ile Coğrafi İşaret alması Aronya'nın tanıtım ve bilinirliğine katkı sağlayacak.Yalova Aronyası nedir, faydaları nelerdir?

YALOVA ARONYASI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar "Yalova Aronyası" Coğrafi İşaret Tescili ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ülkemizde ilk çalışmaları 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde başlamış olan Aronya meyvesinin, ilimizin ekolojik koşullarında meyve irilik, verim ve biyokimyasal özellikleri bakımından farklılaştığı tespit edilmiş ve bu özelliklerin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi amacıyla Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 08.11.2019 tarihinde "Yalova Aronyası" adıyla coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Başvurumuz 24 Haziran 2021 tarihi itibari ile sonuçlandı. Aronya'nın Yalova'nın ekolojik koşullarında meyve ağırlığı ve iriliği bakımından farklılaştığı kalitesinden kaybetmeden daha az ağırlık kaybına uğradığı tespit edilmiştir. Ayrıca polifenol, antosiyanin, klorojenik, neoklorojenik, malik, tartarik, sitrik asit gibi organik asitler yönünden zengindir. Bu özellikleri Yalova Aronyası üreticisi ve satıcısı için karlı bir tarımsal ürün olmasının yanı sıra kalitesiyle de tüketiciler için özel bir tercih sebebi haline gelecektir. Yalova'nın ilk Coğrafi İşaretliTarım Ürünü olan "Yalova Aronyası" ilimiz üreticileri için önemli bir destek olacaktır. Bu çalışmamızın başından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Muammer Erol olmak üzere, Milletvekillerimize, İl Özel İdaremize, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze ve siyasilerimize kurumum adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Aronya Üretimi Yalova'da her geçen gün artıyor.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017-2020 yılları arasında hayata geçirilen İl Özel İdare destekli projelerin uygulanması sonucu Yalova genelinde son 3 yılda 160 dekar alanda Aronya bahçeleri tesis edildi. 2021 yılı sonu itibari ile bu alanların 300 dekarı aşması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aronya bahçesi tesis edilen çiftçilere hem fidan desteği sağlıyor hem de belirli aralıklarla teknik eğitimler ve geziler düzenleyerek Aronya bitkisinin yetiştiriciliği ve kullanım alanları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Organik Aronya Projesi

Aronya üretimini artırmak ve üretilen Aronya meyvelerinin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan projelerin devamı ve tamamlayıcı nitelikte Organik Aronya Üretiminin Desteklenmesi projesi de uygulanıyor.

İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Aronya Grup Sertifikasyonu Projesi" kapsamında Organik Aronya Yetiştiriciliği yapan çiftçilere Yalova İl Özel İdaresinin%50 hibe desteğiyle Sertifikasyon, organik gübre ve organik ilaç giderlerine destek veriliyor. Proje ile mevcut Aronya bahçelerinin bir kısmında hasat edilecek meyveler organik sertifikalı olacak.