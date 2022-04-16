Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

Yalnız Kurt fragman araştırmaları izleyiciler tarafından yapılıyor. Yalnız Kurt dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt son bölümde neler oldu? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?

YALNIZ KURT 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt dizisi 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALNIZ KURT SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE



YALNIZ KURT KONUSU NE?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu alıyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?