Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yalnız Kurt yeni bölümde ne olacak? Yalnız Kurt 13. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yalnız Kurt dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt 13. Fragmanı nasıl izlenir! Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir. Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar. Bevar ve Doğan arasında geçen hakimiyet savaşında dengeler değişir. Doğan hakimiyetin kendisinde olduğunu herkese göstermek için harekete geçer. Sare ve timi Amerikan askerleriyle girdikleri çatışmadan sağ çıkabilecekler mi? Viking, Şanver'in oğlunu Nizam'ın elinden kurtarabilecek mi? Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? Bevar ve Doğan arasındaki hakimiyet savaşının galibi kim olacak?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?

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