Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yalnız Kurt yeni bölümde ne olacak? Yalnız Kurt 12. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yalnız Kurt dizisinin 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt 12. Fragmanı nasıl izlenir! Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur.

Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerindedir, hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam. Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir. Buna rağmen Nazar kendi planını uygulamaya koyar. Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Zor durumda kalan Mira, Doğan'dan yardım ister.

Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurmak zorunda kalır.

Sare ile yüzleşen Doğan, yaptıkları anlaşma gereği eskisi gibi oyuna devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar.

Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Nazar'ı ortadan kaldırmak içinde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Doğan'ın kapısını çalar.

Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar? Nazar'ın Türkiye'yi terketmeden önceki planı ne? Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Hem Mira'nın hem de Altay'ın kendisinden yardım istediği Doğan'ın tavrı ne olacak? Altay, Nazar'ın planına engel olabilecek mi?

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?