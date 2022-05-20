Yalnız Kurt son bölüm izle! Yalnız Kurt 17. bölüm HD izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs ATV Yalnız Kurt full bölüm izle! - Haberler

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt son bölüm izle! Yalnız Kurt 17. bölüm HD izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs ATV Yalnız Kurt full bölüm izle! Yalnız Kurt dizisi son bölüm HD izle!

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalnız Kurt dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir? Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi? Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi? Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?

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YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gergin karşılaşma

Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.

Kumandan ise Altay'a yeni bir mektup ve takip edeceği yeni bir dosya gönderir. Altay bu dosyadan önemli bilgilere ulaşır ve öğrendiği bu bilgileri bir an önce hakime ulaştırması gerekmektedir.

Altay, 5 numara olarak tanıştığı Halit'in kim olduğunu ve kendisinden ne istediğini öğrenebilecek midir? Tüm paraları yakılan ve Doğan'dan şüphelenen Nizam'ın hamlesi ne olacak? Hakim neden Nizam'ı serbest bıraktı? Bir anda ortaya çıkan Çerkez'in Ahmet'e vereceği önemli görev ne? Nizam'ın başarılı bir şekilde sonuçlandırmak zorunda olduğu görevi ne olacak? Altay'ın kumandanın yönlendirmesi ile öğrendiği ve acil olarak hakime ulaştırması gereken önemli bilgi ne? Altay bu bilgiyi hakime ulaştırabilecek mi?

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu/Yiğit Yıldırım (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Sokaklarda büyüyüp kafes dövüşçüsü olmuştur.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbaratçıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Kafes dövüşü işlettiği bir mekanı vardır.

Nizammetin Köz (Polat Bilgin): Golyat'ın askeri operasyonlarından sorumludur.

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