Yalnız Kurt son bölüm izle! Yalnız Kurt 16. bölüm HD izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs ATV Yalnız Kurt full bölüm izle! - Haberler

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt son bölüm izle! Yalnız Kurt 16. bölüm HD izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs ATV Yalnız Kurt full bölüm izle! Yalnız Kurt dizisi son bölüm HD izle!

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalnız Kurt dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.

Kumandan ise Altay'a yeni bir mektup ve takip edeceği yeni bir dosya gönderir. Altay bu dosyadan önemli bilgilere ulaşır ve öğrendiği bu bilgileri bir an önce hakime ulaştırması gerekmektedir.

Altay, 5 numara olarak tanıştığı Halit'in kim olduğunu ve kendisinden ne istediğini öğrenebilecek midir? Tüm paraları yakılan ve Doğan'dan şüphelenen Nizam'ın hamlesi ne olacak? Hakim neden Nizam'ı serbest bıraktı? Bir anda ortaya çıkan Çerkez'in Ahmet'e vereceği önemli görev ne? Nizam'ın başarılı bir şekilde sonuçlandırmak zorunda olduğu görevi ne olacak? Altay'ın kumandanın yönlendirmesi ile öğrendiği ve acil olarak hakime ulaştırması gereken önemli bilgi ne? Altay bu bilgiyi hakime ulaştırabilecek mi?

YALNIZ KURT CANLI İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurdoğlu'nu izleyen gözler!

Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi? Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi? Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu/Yiğit Yıldırım (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Sokaklarda büyüyüp kafes dövüşçüsü olmuştur.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbaratçıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Kafes dövüşü işlettiği bir mekanı vardır.

Nizammetin Köz (Polat Bilgin): Golyat'ın askeri operasyonlarından sorumludur.

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