Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 9. bölüm full HD izle! Yalnız Kurt 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır.

Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir. Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır.

Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.

Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi? Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır? Ela'nın yanına giden Sare şüpheleri üzerinden atabilecek midir? Görevden el çektirilen Viking nasıl bir yol izleyecek? Kumandan nerededir? Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kimdir?

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

Yalnız Kurt son bölüm izlemek için YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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