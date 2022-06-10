Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 20. bölüm full HD izle! Yalnız Kurt 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Golyat'ın elinde tuttuğu kumpas kayıtlarını alabilmek için otele sızan Altay beklemediği bir sürprizle karşılaşmış ve 5 numaranın amcası Halit olduğunu öğrenmiştir. Altay ve Halit için artık yüzleşme vaktidir. Altay'ın, amcası Halit'ten alacağı bir intikamı vardır.

Topal ise kendisine verilen yeni bir görev ile harekete geçer. Hedefinde bir değil birden fazla kişi vardır. Topal'ın önce kimin peşine düşeceğinden emin olmayan herkes oldukça tedirgindir. Oysaki o çoktan planını yapmış ve hedefindeki ilk kişiyi ağına düşürmüştür bile.

Kuzey Irak'ta Nizam'ı elinden kaçıran Viking köşeye sıkışmıştır. Türkiye'ye dönmek ister ama Amerikalılar Viking'in bölgedeki faaliyetlerinden ötürü yargılanmasını talep ederler. Viking'in Türkiye'ye dönüşü tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır.

Altay, Halit'in kendi safında olması yönündeki teklifini kabul eder. Halit, Altay'ın varisi olması karşılığında bu teklifini kabul ettiğini düşünse de Altay'ın Halit'ten sürpriz bir talebi vardır. Halit'in bu talebi yerine getirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

Ortalık iyice karıştığını düşünen Doğan tedbirleri arttırır. Ela ve Sare'nin hayatını riske atmak istemez ve onları evden göndermek ister. Bu duruma şaşıran Sare neler olduğunu anlamaya çalışır.

Topal'ın hedefinde kimler vardır ve ilk olarak kimi infaz edecektir? Kuzey Irak'ta yargılanan Viking'e ne olacak, Viking ülkeye dönebilecek mi? Altay Halit'ten ne ister, Halit'in yerine getiremeyeceği bu talep nedir? Sare Doğan'ın teklifine ne diyecek, kalacak mı yoksa Ela'yı da alıp gidecek mi?

YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

Yalnız Kurt son bölüm izlemek için YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

Yaralı bir halde Topal'ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira'yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay'ın odasında Yavuz Yıldırım'ın defterini bulur. Mira'nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay'ın, Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti? Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit'in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit'in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan'ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?

YALNIZ KURT 20. BÖLÜM İZLE!

Yalnız Kurt 20. bölüm izlemek için YALNIZ KURT 20. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalnız Kurt dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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