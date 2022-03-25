Yalnız Kurt saat kaçta bitiyor? Yalnız Kurt saat kaçta başlıyor?

Yalnız Kurt saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt saat kaçta bitiyor? Yalnız Kurt kaçta bitiyor? Yalnız Kurt saat kaçta başlıyor? Yalnız Kurt ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

YALNIZ KURT KAÇTA BİTİYOR?

ATV yayın akışına göre Yalnız Kurt saat 20.00'da başlayıp, saat 00.20'de bitmektedir.

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalnız Kurt dizisi her Cuma günü saat 20:00'da ATV'de başlıyor.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu alıyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Altay Kurtoğlu/Yiğit Yıldırım (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Sokaklarda büyüyüp kafes dövüşçüsü olmuştur.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbaratçıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Kafes dövüşü işlettiği bir mekanı vardır.

Nizammetin Köz (Polat Bilgin): Golyat'ın askeri operasyonlarından sorumludur.

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