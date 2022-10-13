Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmakta. Yalnız Kurt dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? İşte detaylar…

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başrolünde Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Cihan Ünal'ın yer aldığı Yalnız Kurt ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni sezonunu hangi gün yayınlanacağını araştırmakta. Yalnız Kurt dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlanacağı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonunun hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Burak Sergen)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri/Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu Cuma günü başlayacak.