Yalnız Kurt ne zaman başlıyor 2022? Yalnız Kurt yeni sezon (2. Sezon) ne zaman başlayacak, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Yalnız Kurt oldu. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalnız Kurt yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Resmi açıklama geldi mi?

Yalnız Kurt yeni sezonu ne zaman? Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Yalnız Kurt oldu. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt ikinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Yalnız Kurt ne zaman? Yalnız Kurt yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Yalnız Kurt 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter'dan yapılan paylaşımda dizi yakında başlayacak.

Paylaşılan tweet şöyle:

"Kamera arkasında neler oluyor?

Yalnız Kurt yeni sezonuyla yakında atv'de!

#YalnızKurt

@atvcomtr"

Buna göre dizinin yeni sezonunun tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizilerin yeni sezonları normalde Eylül-Ekim ayı gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Yalnız Kurt dizisinin de bu aylar içerisinde başlaması bekleniyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Burak Sergen)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri/Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.