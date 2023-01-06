ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt bugün yayın akışında yer almadı. Dizi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Dizinin final bölümünün ardından izleyiciler, Yalnız Kurt final mi yaptı, bitti mi? Yalnız Kurt neden yok? Yalnız Kurt yeni bölümü yok mu? Yalnız Kurt neden final oldu? merak etti. Peki, Yalnız Kurt neden final yaptı? İşte detaylar...

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt bu akşam var mı yok mu? Yalnız Kurt bugün yok mu? Yalnız Kurt yeni bölümü yok mu? Yalnız Kurt yeni bölüm neden yok? Yalnız Kurt final mi yaptı, bitti mi? Yalnız Kurt neden yok? Yalnız Kurt yeni bölümü yok mu? Yalnız Kurt neden final oldu?

YALNIZ KURT FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Yalnız Kurt geçtiğimiz hafta 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan 32. bölümü ile final yaptı.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#YalnızKurt ailesi, her zaman yanımızda olduğunuz için desteklerinizi bizden esirgemediğiniz ve bu yolda bizimle beraber yürüdüğünüz için sonsuz teşekkürler."

YALNIZ KURT NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre reytinglerden dolayı dizinin final yapmış olabileceği belirtildi.

YALNIZ KURT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Final Bölümü - Altay için zor sınav

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır. Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?