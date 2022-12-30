Yalnız Kurt FİNAL CANLI izle! Yalnız Kurt 32. yeni bölüm izle! 30 Aralık Yalnız Kurt 32. full HD canlı izleme linki!

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YALNIZ KURT CANLI İZLE

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YALNIZ KURT İZLE

Yalnız Kurt dizisi ATV'de yayınlanmaktadır. Yalnız Kurt dizisini ATV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır. Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan kurulan tuzakla elinden alınan Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtarmak için harekete geçer. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital para projesi tehlike altında olacaktır. Barış ve Minnet de Doğan'ın yanında operasyona katılırlar.

Ahmet Hemşinli'nin Red Embers'a yaptığı baskından eli boş dönmesinin ardından herkes tekrar Altay'ı bulmak için harekete geçer. Doğan'ın Altay'ı kurtarmak için bir planı vardır. Doğan, Halit Yıldırım'a gider.

Konsül üyeleri ise Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler. Mira'nın ise Barış'a oynadığı oyunda artık farklı planları vardır.

Halit ve Doğan'ın yaptığı anlaşma gereği Red Embers ve tim hurdalıkta karşı karşıya gelirler. Doğan, Altay'ı istemektedir. Halit ise dijital para projesini. Can'ın ise çok başka planları vardır.

Doğan merkez bankası baş yazılımcısını kurtarabilecek mi? Doğan Altay'ı kurtarmak için Halit Yıldırım'a ne teklif edecek? Mira'nın planlarındaki değişiklik ne olacak? Red Embers ve timin hurdalıktaki karşılaşmasında neler olacak?