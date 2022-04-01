Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

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YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt dizisi her Cuma saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Hava Savunma Sistemi, düşman uçaklarını savuşturmaya hazırlanıyor.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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