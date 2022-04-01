Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Gündem
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Ekranları sevilen dizisi Yalnız Kurt bu akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yalnız Kurt dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 10. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 10. yeni bölüm canlı izle! ATV Yalnız Kurt full HD izle!

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YALNIZ KURT CANLI İZLE!

Yalnız Kurt dizisi her Cuma saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Yıldırım Hava Savunma Sistemi, düşman uçaklarını savuşturmaya hazırlanıyor.

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

YALNIZ KURT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

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