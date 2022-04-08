Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 11. bölüm canlı izle! Yalnız Kurt 11. yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt son bölümde neler oldu?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 11. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt canlı nereden izlenir? Yalnız Kurt canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

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YALNIZ KURT NE ZAMAN?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar. Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur.

Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerindedir, hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam. Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir. Buna rağmen Nazar kendi planını uygulamaya koyar. Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Zor durumda kalan Mira, Doğan'dan yardım ister.

Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurmak zorunda kalır.

Sare ile yüzleşen Doğan, yaptıkları anlaşma gereği eskisi gibi oyuna devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar.

Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Nazar'ı ortadan kaldırmak içinde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Doğan'ın kapısını çalar.

Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar? Nazar'ın Türkiye'yi terketmeden önceki planı ne? Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Hem Mira'nın hem de Altay'ın kendisinden yardım istediği Doğan'ın tavrı ne olacak? Altay, Nazar'ın planına engel olabilecek mi?

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurdoğlu takipte

Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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