Yalnız Kurt CANLI izle! A TV Yalnız Kurt 8. bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler oldu?

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YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir. Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir. Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent! En sonunda Levent'ten kurtulmak için Viking'e giden Sare'ye Viking yardımcı olabilecek mi? Viking'in hamlesi soruna çözüm olmayınca, Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak? Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir. Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır. Yıldırım Projesi'nin devam edebilmesi için malzeme tedariğinin nasıl olacağı ise Gündüz ve Davut'u düşündürmektedir. Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Paşa'ya güvenebilecekler midir? Aldığı emirle Yıldırım Projesi'nin izini süren Ulvi Paşa ise izleri Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na ulaşabilecek mi? Altay'ın hapishanede karşısına çıkan ve ondan yardım isteyen gizemli adam kim? Altay o adamın sırrını çözebilecek mi yoksa yeni bir tuzağa mı düşecek? Yalnız Kurt cehennem çukurunda nasıl hayatta kalacak?

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir. Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!

Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.

Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur.

Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz.

Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek? Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Nizam hangi aşamada devreye girecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim? Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?

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