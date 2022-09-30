ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 2. sezonu ile yakında başlayacak. İzleyiciler Cuma günü yayınlanan dizi için, Yalnız Kurt bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Eylül Cuma Yalnız Kurt yeni sezon neden başlamadı? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Yalnız Kurt yeni bölümü bugün niye yok? Yalnız Kurt final mi oldu, devam etmeyecek mi, yeni sezonu yok mu? İşte detaylar...

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Eylül Cuma Yalnız Kurt yeni sezon neden başlamadı? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 2. sezonu yakında başlaması bekleniyor. Henüz tarihi belli olmadı.

YALNIZ KURT 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandı.

YALNIZ KURT 2. SEZON FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin yeni sezonu henüz başlamadığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Yalnız Kurt yeni sezonuyla çok yakında Cuma günleri ATV'de yayınlanacak.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Altan Gördüm)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri/Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.