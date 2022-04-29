Arka Sokaklar 625. bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 625. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

22 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 624. Bölümünde ekip, Rusların peşine düştüğü Engin'i korumak için tek vücut oluyor!

Lena'yı bulan Engin, acıdan bayılan kadını hastaneye götürür. Bu sırada Engin'e bir türlü ulaşamayan Başak bir terslik olduğundan şüphelenmektedir. Lena'yı peşindeki Ruslardan kurtarmak isteyen Engin kendisini tehlikeye atacaktır.

Mazlum'un ölümünden derinden etkilenen Mesut, Gazi'nin Yeri'ni devretmek ister. Birkaç adayla görüşse de güvenebileceği biri çıkmaz. Nihayet Tunç kafeye ortak olmak isteyen bir alıcı bulur. Bu kişi herkesi şaşırtacaktır.

Nazlı ve İlyas evlenmek üzere olan genç ve mutlu bir çifttir. Derken Nazlı'nın cesedi bulunur. İlyas ise kayıptır. Okların damadı gösterdiği bu olayda ekibimiz bir an önce olayı çözmeli ve suçlu kişiyi parmaklıkların ardına göndermelidir.